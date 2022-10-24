Почти 190 т продуктов продали за сезон краевой ярмарки в Хабаровске

В Хабаровске закрылась краевая ярмарка выходного дня. За 52 дня торговли, которая продолжалась с мая по октябрь, фермерам удалось продать 187,5 т продуктов. Это почти на 60 т большее, чем в 2021 году.

По словам главы регионального центра инжиниринга АНО КСФ Константина Могильного, которые приводит ИА AmurMedia, показатели наращиваются каждый год. Количество фермеров с каждым годом также увеличивается. В этом году их было более 70. Посетителей становится тоже больше — более 1,5 тыс. каждый день.

В этот сезон в рамках ярмарки проводился праздник «Медовый спас», во время которого посетители дегустировали различные сорта меда. Прошел и «день арбуза», во время которого покупатели приобрели более 6 т этой ягоды.

«Фермерские островки» продолжают свою работу в торговых центрах Хабаровска. Зимнее предложение пополнится квашеными и консервированными овощами.