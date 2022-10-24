В ДТП в Ленобласти пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали, один мужчина погиб на месте в результате ДТП в Ленинградской области 24 октября, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
«24 октября 2022 года в 05:54 на автодороге Лодейное поле — Санкт-Петербург водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen мужчина 1965 года рождения, двигавшийся по маршруту, не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, где в последующем перевернулся», — сказано в сообщении.
Проводится проверка.
21 октября в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили о том, что сотрудник одного из подразделений управления МВД России по городскому округу Химки спровоцировал смертельное ДТП на Путилковском шоссе в Подмосковье. Он находился за рулем Porsche.