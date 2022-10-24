Дом загорелся из-за перекала печной трубы в ЕАО

Пожар произошел в селе Раздольное в ЕАО. Хозяин дома увидел дым, идущий из крыши строения, и вызвал пожарных.

Возгорание возникло в доме на улице Кирпичная. На место прибыли 10 пожарных и две единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание, не допустив распространения огня на всю площадь дома. В результате выгорела часть крыши.

Предварительная причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи. Произошел перекал трубы дымоудаления. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный пожаром, пишет ИА EAOMedia.

Ранее один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной на юге Москвы. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на втором этаже.