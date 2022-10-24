Речные трамвайчики прекратят курсировать по Амуру в Хабаровске

В Хабаровске 30 октября прекращается навигация по реке Амур. На данный момент речные трамвайчики перевезли 69 692 пассажира, это на 30% больше, чем в 2021 году.

Как уточняет ИА AmurMedia, в прошлом году после паводка перевозки пассажиров не осуществлялись с 10 августа по 13 сентября. В этом году транспортировкой дачников занимается ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Три теплохода работают на трех маршрутах.

В городском управлении промышленности, транспорта и связи рассказали, что этот сезон речных перевозок завершается без сбоев в работе. Дачники смогли спокойно вывезти свой урожай с левобережья.

В 2021 году навигация на реках Амурской области завершилась в середине ноября. На реках Амур, Селемджа, Зея и их притоках навигация закрылась с 28 октября.