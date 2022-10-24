Четыре туриста пропали на острове Итуруп

На острове Итуруп пропали четыре туриста. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Группа состоит из четырех человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя, бухты Любава, подножья вулкана Баранский, протяженность маршрута составляет 60 км», — говорится в группе ведомства во «ВКонтакте».

Вечером 22 октября в МЧС поступило сообщение о том, что у трех участников туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры. Последняя их отметка была сделана у подножия Баранского вулкана.

МЧС направило на остров спасателей и вертолет. Ситуация осложнятся отсутствием сотовой связи на Итурупе.

Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага.

10 октября трое путешественников потерялись в районе Больших Банных источников в Камчатском крае. Отмечалось, что туристы отправились в Елизовский район к термальным источникам на внедорожнике. Для поисков пропавших спасатели применяли беспилотные летательные аппараты и квадроциклы. Позже спасатели обнаружили потерявшихся.