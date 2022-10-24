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США опасаются кризиса из-за засухи реки Миссисипи

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Засуха стала причиной спада уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, США опасаются серьезных проболеем в экономике, сообщает, телеканал NBC 21 октября.

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«Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5–6 м выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — подчеркнул корреспондент телеканала Морган Чески.

Телеканал отмечает, что сильная засушливость поставила реку «на колени», движение барж с сельскохозяйственной продукцией и сталью замедлилось или вовсе остановилось.

Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй назвала положение дел плохим.

«Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — заявила она.

20 сентября бывший спикер нижней палаты американского конгресса, республиканец Ньют Гингрич отметил, что политическое руководство Штатов оторвано от реальности, в стране наблюдается кризис, а победа республиканцев на выборах является единственным способом избежать полного краха.

31 августа газета Clarion Ledger уведомила о том, что американский лидер Джо Байден ввел чрезвычайное положение в городе Миссисипи из-за отсутствия воды. Водоочистные сооружения вышли из строя после сильных дождей и наводнений.

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