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Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, оба пилота погибли

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Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Воздушное судно, по данным регионального управления МЧС, потерпело крушение, совершая испытательный полет.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки», — сказано в сообщении ведомства.

Вылетев с авиазавода, Су-30 упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный деревянный жилой дом, после чего здание загорелось, передает «Газета.Ru».

Оба пилота погибли при крушении. При этом жертв среди населения нет.

Глава региона заявил, что две семьи, на дом которых упал Су-30 в Иркутске, получат по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по делу о крушении самолета, «принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ».

В расследовании задействованы следователи и криминалисты территориального следственного органа, Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и центрального аппарата ведомства.

Ранее, 17 октября, Минобороны сообщало о крушении самолета Су-34 в Ейске. Истребитель-бомбардировщик упал во дворе одного из жилых кварталов, а после загорелся. Летчикам удалось катапультироваться. Согласно их докладу, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. По официальным данным, 14 человек погибли, 42 пострадали.

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