Reuters: КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи

КНДР открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ, как утверждается, на выстрелы со стороны Южной Кореи, передает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК 24 октября.

«Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи», — говорится в сообщении.

До этого агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что южнокорейские солдаты сделали предупредительный выстрел после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу недалеко от острова Пэннен. Отмечалось, что южнокорейский военный корабль также пересек границу на западе Желтого моря, после чего Корейская народная армия (КНА) КНДР произвела по нему 10 предупредительных выстрелов.

14 октября Южная Корея внесла 15 физических лиц и 16 организаций КНДР в черный список в рамках своих первых односторонних санкций после запусков крылатых ракет Северной Кореей.

За день до этого Yonhap cо ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщило о запуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Японское телевидение уточнило, что северокорейская ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В тот же день стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км.