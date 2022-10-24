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СМИ сообщили о предоставлении Израилем разведданных Украине

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Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с российскими беспилотниками. New York Times ссылается на неназванного украинского чиновника. Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев направит правительству еврейского государства официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить ему системы ПВО, передает телеканал «Известия». Однако Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не намерен поставлять Украине вооружение "по оперативным соображениям". Он подчеркнул, что страна продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и поставлять невоенное снаряжение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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