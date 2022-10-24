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В Минобороны РФ сообщили о готовности Киева провести провокацию в Волчанске

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Киевский режим готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан, заявили в координационном штабе российского минобороны. В понедельник иностранные наёмники Украины намерены обстрелять мирных жителей Волчанска во время раздачи гуманитарной помощи, передает телеканал «Известия». Киевский режим спланировал теракт, чтобы дискредитировать наши войска и обвинить Россию в гибели гражданского населения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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