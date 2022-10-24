Главред RT Симоньян сообщила о прекращении сотрудничества с Красовским

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с российским журналистом Антоном Красовским. Об этом она сообщила в своем Telegram в понедельник, 24 октября.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян.

Она добавила, что высказывание Красовского «дико и омерзительно».

В программе «Антонимы» на RT Красовский заявил, беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко, что украинских детей, которые стали жертвами пропаганды, необходимо убивать.

Через несколько часов после поста Симоньян Красовский извинился за слова и попросил простить его всех, кому его высказывание показалось диким.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал журналист в своем Telegram.

Красовский с 2020 года возглавляет вещание телеканала RT на русском языке и ведет программу «Антонимы».

Ранее, 23 октября, сенатор Совфеда Андрей Климов прокомментировал высказывание журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом) в соцсетях. Он предложил Киеву размещать на объектах энергосистемы Украины пленных российских военнослужащих и вести трансляции этого в интернете. Сенатор назвал слова журналиста зверством и призвал правоохранителей возбудить против журналиста уголовное дело, объявив в международный розыск.