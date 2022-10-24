Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Мир
СМИ сообщили о запросе пяти россиян в Швейцарии снять с них санкции
Общество
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде до середины декабря
Армия
Подразделения спецназа ЦВО на посту отметили 104-ю годовщину основания
Мир
Конгрессмен США сравнила Байдена с восковой куклой из музея мадам Тюссо
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
МИД ФРГ заявил об отсутствии связи между санкциями за дроны и будущим ядерной сделки
Мир
NYT сообщила о передаче Израилем разведданных Украине для борьбы с дронами
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание 24 октября в Москве и области
Мир
Экс-глава МИД Словении Логар набрал 34% по итогам первого тура выборов в стране
Мир
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР границы
Сюжет:

Экс-кандидат в президенты Франции назвала США виновником конфликта на Украине

Бывший кандидат в президенты Франции Руаяль назвала США бенефициаром конфликта на Украине
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль назвала США основным бенефициаром конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью израильскому телеканалу i24news в воскресенье, 23 октября.

«Евросоюз все-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией»
Экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — об отношениях с Европой, военном положении и первом месяце работы на посту сенатора

Руаяль отметила, что Европа утратила позицию нейтралитета, а Франция не построила собственной обороны и вынуждена присоединиться к политике США и НАТО по Украине. Она отметила, что если бы Париж обладал свободой слова на международной арене, это бы позволило избежать украинского конфликта.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этого конфликта», — заявила политик.

Она также добавила, что воля людей в Европе часто «подавляется» их правительствами. Руаяль также напомнила о проблеме функционирования демократии на европейском уровне.

23 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мира на Украине можно добиться лишь на условиях Киева. Французский лидер указал, что важно продолжать диалог с Россией и Украиной. По его мнению, должен наступить момент, когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.

21 октября сообщалось, что МИД Франции выступает за сохранение каналов коммуникации с Россией. Французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что нужно сохранять диалог с людьми, принимающими решения в российской политике.

Ранее, 18 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё указал, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией для того, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022