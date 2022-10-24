Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль назвала США основным бенефициаром конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью израильскому телеканалу i24news в воскресенье, 23 октября.

Руаяль отметила, что Европа утратила позицию нейтралитета, а Франция не построила собственной обороны и вынуждена присоединиться к политике США и НАТО по Украине. Она отметила, что если бы Париж обладал свободой слова на международной арене, это бы позволило избежать украинского конфликта.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этого конфликта», — заявила политик.

Она также добавила, что воля людей в Европе часто «подавляется» их правительствами. Руаяль также напомнила о проблеме функционирования демократии на европейском уровне.

23 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мира на Украине можно добиться лишь на условиях Киева. Французский лидер указал, что важно продолжать диалог с Россией и Украиной. По его мнению, должен наступить момент, когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.

21 октября сообщалось, что МИД Франции выступает за сохранение каналов коммуникации с Россией. Французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что нужно сохранять диалог с людьми, принимающими решения в российской политике.

Ранее, 18 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё указал, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией для того, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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