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Spiegel рассказал о решении правительства Германии «образцово замерзнуть»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/B&S/Bernd März
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Правительство Германии решило «образцово замерзнуть» на фоне повышения цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии. Об этом 21 октября написал Der Spiegel.

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«Министерства поставили перед собой новую миссию — мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово», — сказано в материале.

Автор публикации напомнил, что в начале сентября министр экономики ФРГ Роберт Хабек подписал указ об экономии электроэнергии во всех учреждениях власти, в связи с чем представители административных органов вынуждены работать в холодных помещениях.

Температура воздуха в канцелярии президента Германии в некоторые дни, по данным Der Spiegel, не поднимается выше 17 градусов тепла. Лестничные пролеты и коридоры не отапливаются вовсе. Уточняется, что сотрудникам даже предлагают флисовые одеяла.

«В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было настолько холодно», — рассказала президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф об одном из совещаний в министерстве экономике страны.

Государственный секретарь Маргарет Судхоф в своей записке указала, что всем сотрудниками придется смириться с «потерей комфорта».

Жесткую экономию электроэнергии ощущают на себе даже дипломаты, приезжающие в Германию. По данным издания, в министерстве иностранных дел при Анналене Бербок была сокращена подача горячей воды. Таким образом, иностранные гости вынуждены мыть руки холодной.

Страны G7, как сообщалось в начале сентября, договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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