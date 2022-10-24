СМИ сообщили о запросе пяти россиян в Швейцарии снять с них санкции

Пять россиян попросили у Швейцарии снять с них санкции, сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) 23 октября.

«Было подано пять заявок», — указало издание, отметив, что личности заявителей не раскрываются.

Представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш в конце лета заявлял, что власти рассматривают некоторые запросы от физлиц о снятии с них санкций.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что Швейцария включила в российский санкционный список 30 физических лиц и семь юридических. В него включены лица, причастные к проведению референдумов по присоединению к России новых территорий. Их швейцарские активы будут заморожены и переданы в управление государственного секретариата по экономическим вопросам.

В санкционный список вошли лица, в отношении которых Евросоюз (ЕС) ввел ограничения 6 октября. В него, в частности, вошли философ Александр Дугин, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова.

ЕС 6 октября принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он распространяется в том числе на новые регионы, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. В список ограничений вошел запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Страны Запада продолжают вводить санкции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».