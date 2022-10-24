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«Известия» узнали о ключевом влиянии беспилотников на ход спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Одной из главных военно-технических особенностей спецоперации по защите Донбасса стало массовое применение малых коммерческих беспилотников. О том, как эти аппараты изменили ход спецоперации, — в репортаже «Известий».

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С практикой применения беспилотной авиации в Донбассе на собственном опыте познакомились наши корреспонденты, которые побывали на позициях подразделений, активно использующих дроны.

Без дронов уже невозможно представить выход разведывательных групп и работу артиллерии. Это явление оказалось настолько массовым, что сегодня квадрокоптеры можно встретить там, где раньше их никогда не было.

Массовое применение коптеров — это своего рода «революция снизу», очень редкий случай для консервативных военных кругов. Беспилотники проникли в армию из мирной жизни — их привозили волонтеры, а применяли бойцы, имевшие гражданский опыт. Именно таким образом эта практика распространилась с 2014 года.

Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже поставляются в подразделения, в том числе штатно. Беспилотники помогают военным в качестве корректировки и разведки.

Командир видит всю информацию в режиме реального времени, принимая быстрые и более информированные решения. В случае необходимости дрон может проработать весь световой день, возвращаясь на точку взлета лишь для быстрой смены батарей.

Сегодня силами российского общества, волонтеров, инициативных военнослужащих удалось достичь на фронтах с противником паритета в беспилотной авиации и даже получить определенное качественное преимущество в отдельных вопросах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 24 октября, в 10:00

Дрон среди ясного неба: как беспилотники меняют ход СВО

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