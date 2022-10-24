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Грузовой «Прогресс МС-19» с отработавшим оборудованием покинул МКС

«Прогресс МС-19» с отработавшим оборудованием и мусором отстыковался от МКС
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Фото: ТАСС/Роскосмос
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Грузовой корабль «Прогресс МС-19», заполненный отработавшим оборудованием, отстыковался от международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос» в понедельник, 24 октября.

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«В 01:45:34 мск корабль отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС. Ожидается, что уже в 04:51 мск двигатель грузовика будет включен на торможение, в результате чего «Прогресс МС-19» войдет в атмосферу и сгорит», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Также сообщается, что по расчетам специалистов, несгоревшие элементы упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-19» был запущен с космодрома Байконур 15 февраля 2022 года и спустя двое суток причалил к МКС, доставив более 2,6 т грузов. На борту корабля также был инвентарь для проведения биологических и медицинских экспериментов, а также шесть малых спутников «ЮЗГУ-55» Юго-Западного государственного университета.

До этого, 5 февраля, в Минобороны России сообщали об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Отмечалось, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Это был первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.

23 октября первый аппарат про программе «Сфера» и три спутника «Гонец -М» вышли на заданную орбиту. Согласно одобренному правительством проекту «Сферы», на орбиту должны вывести 162 аппарата. Всего же, как заявил после пуска вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, проектом предусмотрено выведение более 600 аппаратов.

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