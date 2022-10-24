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Подразделения спецназа ЦВО на посту отметили 104-ю годовщину основания

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Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на боевом посту отпраздновали 104-ю годовщину со дня основания. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило Минобороны России.

«Мы — одна большая дружная семья, у нас есть разные люди, каждый по-своему уникален. В этот день мы пожмем друг другу руки и пойдем дальше выполнять свои задачи», — сказал военнослужащий соединения спецназа ЦВО с позывным «Олимп».

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Бойцы подразделений специального назначения ЦВО с первого дня специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса ведут разведку, уничтожают диверсионно-разведывательные группы националистов, ликвидируют наблюдательные посты и скрытые огневые позиции, разрушают линии военной коммуникации боевиков.

В составе групп спецназа служат наиболее подготовленные военнослужащие из рядов снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, стрелков, саперов, водителей, медиков и операторов беспилотников.

Все они способны действовать автономно, в отрыве от основных сил группировки, обеспечивая огонь артиллерии и авиации, а также снабжая командование разведданными и разрушая логистические цепочки противника.

«Мы заходим с тыла, с тех позиций, которые наименее защищены, ведем разведку позиций, заходим небольшими группами из 2-3 человек, как дозор, снимаем патрули бесшумного оружия, снайперы нас прикрывают», — рассказал «Олимп» о работе спецназа в ходе СВО.

В ходе спецоперации десятки бойцов спецназа удостоились государственных наград: орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова.

Ранее, 7 октября, секретарь Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов сообщил, что Бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заняли важный оборонительный рубеж вблизи поселка Спорное в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что у украинских националистов отсутствуют серьезные успехи, а чеченский батальон не намерен отступать.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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