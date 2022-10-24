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МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника

В Москве сохранится туман с ухудшением видимости до утра понедельника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Туман в Москве с ухудшением видимости до 300–500 метров ожидается до утра понедельника. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС в своем Telegram-канале 23 октября.

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«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет до утра 24 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров», — говорится в публикации.

В ведомстве рекомендовали не оставлять детей без присмотра, а также снизить скорость автомобилей при неблагоприятных погодных явлениях и избегать внезапных маневров на дороге.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что туман в Москве связан с тем, что город находится в зоне теплого атмосферного фронта, теплый воздух продвигается в Москве, это характерная погода теплого сектора. Она отметила, что будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки.

23 октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура в течение ноября в этом году в столице ожидается выше климатической нормы.

По информации российского Гидрометцентра, температурный максимум в течение дня ожидается в районе +3...+4 градусов, а минимальная температура в ночной период будет опускаться до –4 градусов.

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