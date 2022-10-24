Минобороны показало работу подразделений разведки специального назначения

Вооруженные Силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по огневым позициям противника с использованием информации, полученной от подразделений разведки. Минобороны показало работу подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в понедельник, 24 октября.

Разведка ЗВО получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений в зоне проведения СВО. После предварительной разведки военнослужащие обнаружили скрытное выдвижение группы бронетехники и развертывания наблюдательных пунктов украинских боевиков.

Группы наведения огня выдвинулись в район сосредоточения сил противника, обнаружили наблюдательный пункт и при помощи беспилотного летательного аппарата, поразили наблюдательный пункт противника.

После выполнения боевой задачи военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали к точке сбора на бронеавтомобилях «Тигр».

19 октября Минобороны показало кадры выполнения разведывательных задач подразделениями радиоэлектронной борьбы. Современный комплекс «Леер-3» предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России.

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