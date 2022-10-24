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Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине

Флориан Филиппо: американцы способны взорвать ситуацию на Украине перед выборами
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Американский президент Джо Байден может повлиять на эскалацию украинского конфликта ради победы на промежуточных выборах в конгресс. Об этом 23 октября заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

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«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал он.

Филиппо отметил, что для Байдена и его сторонников проигрыш на предстоящих выборах крайне нежелателен.

«Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают», — заключил политик.

Ранее, 20 октября, Байден заявил, что «менее могущественный» мир нуждается в ведущей роли Америки. По его словам, действия остального мира определяет то, как поступают США.

Американский лидер также выразил обеспокоенность судьбой Украины в случае, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он уверен, что демократам удастся удержать сенат.

Депутат Госдумы Олег Савченко 20 октября заявил, что США не смогут захватить главенство в мире. Европа при этом «теряет очки», так как «ввязалась в политические интриги, связанные с ситуацией на Украине», добавил Савченко.

Журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао 18 октября указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Америки усиливалась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

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