МИД ФРГ заявил об отсутствии связи между санкциями за дроны и будущим ядерной сделки

Санкции, которые Евросоюз (ЕС) начал вводить против Ирана за якобы имевшие место поставки дронов России, не повлияют на ядерную сделку. Об этом «Известиям» 24 октября заявили в МИД ФРГ.

То есть успех (или неуспех) на переговорах по восстановлению соглашения не будет зависеть от итогов предлагаемого расследования ООН.

«Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик еще до начала протестов в Иране, отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД», — уточнили в МИД ФРГ.

Как ранее заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия рассчитывает, что переговоры по ядерной сделке могут возобновиться после промежуточных выборов в конгресс США — во второй половине ноября.

Впрочем, в Госдепе США на днях объявили, что Вашингтон сейчас больше сконцентрирован на протестах в исламской республике, которые начались после гибели 22-летней студентки Махсы Амини.

ЕС 22 октября ввел точечные санкции против трех иранских физлиц и одного юрлица в связи с их «ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов», которые РФ якобы использует на Украине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилоитников