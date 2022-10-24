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Синоптики спрогнозировали похолодание 24 октября в Москве и области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачную погоду с прояснениями и небольшим дождем спрогнозировали синоптики в московском регионе в понедельник, 24 октября. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –2 градусов.

В Московской области температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла в дневное время, ночью — от –5 до 0 градусов.

Ветер ожидается западный с переходом в северо-западный, 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Московскую область ждет резкое похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 октября. Снижение температуры в столичном регионе стоит ждать в начале недели.

23 октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура в течение ноября в этом году в столице ожидается выше климатической нормы.

По информации российского Гидрометцентра, температурный максимум в течение дня ожидается в районе +3...+4 градусов, а минимальная температура в ночной период будет опускаться до –4 градусов.

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