Экс-глава МИД Словении Логар набрал 34% по итогам первого тура выборов в стране

Бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар набрал 34% голосов по итогам первого тура президентских выборах, став лидером среди кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщила государственная избирательная комиссия в воскресенье, 23 октября.

Второе место занимает беспартийный кандидат Наташа Пирц-Мусар с 26,9% голосов, третье — депутат Европарламента Милан Брглез —15,41%, четвертое — мэр муниципалитета Кочевье Владимир Пребилич — 10,34%.

Согласно данным избиркома республики на 23:15 мск, в первом туре президентских выборов приняли участие более 864 тыс. граждан, что составляет 51,06%

Кроме вышеназванных кандидатов, на пост главы страны претендуют: врач-гинеколог Сабина Сенчар, представитель политсилы «Новая Словения — Христианские демократы» Янез Циглер-Краль и депутат от партии «Левые» Миха Кордиш.

Логар поблагодарил граждан, которые пришли на избирательные участки и проголосовали за него.

Анже Логару 46 лет. Он был министром иностранных дел Словении с 2020 по 2022 год.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. Также состоялось избрание нового Политбюро и постоянного комитета.

17 октября Действующий глава Австрии Александер Ван дер Беллен одержал победу на выборах президента страны с 56,7% голосов. Ван дер Беллен получил почти 2,3 млн голосов. Таким образом, второй тур выборов не потребовался.