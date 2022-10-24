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Девелоперам предложили разрешить передачу части земель под соцнужды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девелоперам предложили передавать часть федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир — по результатам аукционов. Рассмотреть такую возможность в рамках законодательных изменений в механизм комплексного развития территорий (КРТ) предложили в «Дом.РФ», рассказал «Известиям» заместитель генерального директора организации Денис Филиппов.

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Идею уже поддержали в Минстрое, госкорпорация рассчитывает на принятие поправок в ближайшее время, добавил он.

Пока речь идет о передаче таким образом именно федеральных земель, которые сейчас не застроены, уточнил Филиппов. Но, возможно, в будущем можно будет применять механизм и в рамках модернизации жилого фонда, сказал он.

Закон о КРТ, принятый в конце 2020 года, дал регионам право утверждать программы сноса и реконструкции фактически любых жилых домов. Комплексное развитие территорий может быть применено, если не менее 50% ее занято аварийным, ветхим жильем или промышленными постройками.

«На аукционе будет торговаться не земля, а доля помещений — кто предложит большую, тот и выиграл. По окончании строительства инвестор передает часть квартир Единому институту развития, которые в дальнейшем могут быть использованы для решения социальных вопросов региона», — рассказал Филиппов.

Также он отметил, что в результате торгов девелоперы отдают от 1% до 20% от построенных квартир — все зависит от субъекта и стоимости земли там. Региональные власти смогут приобретать под соцнужды квадратные метры у «Дом.РФ» за стоимость, установленную Минстроем. Кроме того, переданное девелоперами жилье будет использоваться для создания арендных домов, добавил Филиппов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Земельное участие: девелоперы могут отдать часть жилья под соцнужды

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