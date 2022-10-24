Зеленский призвал экономить свет и отключить подсветку витрин

Важно не тратить электроэнергию впустую, с таким заявлением 23 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам украинских городов в Telegram-канале.

«Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок», — сказал он.

Зеленский объяснил, что меры по экономии необходимы для того, чтобы во всех городах страны был доступ к электроэнергии в момент, «когда ее производство невозможно в достаточном объеме».

Ранее в этот день администрация Киева сообщила, что начались стабилизационные веерные отключения электричества. При этом еще утром в воскресенье «Киевские региональные электросети» заявили о том, что отключений не будет.

Накануне компания «Укрэнерго» заявила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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