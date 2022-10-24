Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT сообщила о передаче Израилем разведданных Украине для борьбы с дронами
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание 24 октября в Москве и области
Мир
Экс-глава МИД Словении Логар набрал 34% по итогам первого тура выборов в стране
Мир
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР границы
Мир
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
Наука
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Мир
Борис Джонсон отказался участвовать в выборах на пост премьера Великобритании
Мир
Глава Пентагона Остин в беседе с Шойгу подчеркнул важность развития двусторонних отношений
Мир
Минобороны Великобритании заявило о готовности помочь «урегулировать конфликт» вокруг Украины
Мир
В Кишиневе полиция задержала более 10 демонстрантов
Авто
В программу льготного автокредитования включат военных и пенсионеров
Мир
Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине
Сюжет:

Зеленский призвал экономить свет и отключить подсветку витрин

Владимир Зеленский: сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Важно не тратить электроэнергию впустую, с таким заявлением 23 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам украинских городов в Telegram-канале.

На поле брань: как Запад отреагировал на ракетные удары по Украине
И возможны ли в нынешней ситуации переговоры между Москвой и Киевом

«Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок», — сказал он.

Зеленский объяснил, что меры по экономии необходимы для того, чтобы во всех городах страны был доступ к электроэнергии в момент, «когда ее производство невозможно в достаточном объеме».

Ранее в этот день администрация Киева сообщила, что начались стабилизационные веерные отключения электричества. При этом еще утром в воскресенье «Киевские региональные электросети» заявили о том, что отключений не будет.

Накануне компания «Укрэнерго» заявила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022