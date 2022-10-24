Актрису Большову заметили у театра после участия в смертельном ДТП

Заслуженная артистка России Анна Большова была замечена у театра «Ленком» спустя три дня после ДТП, в котором она насмерть сбила женщину в Калужской области. Корреспонденту «Известий» удалось встретить актрису в воскресенье, 23 октября.

На видео удалось зафиксировать, как Большова выходит из театра с большим букетом цветов в руках. Корреспондент попыталась расспросить актрису, как обстоят дела после ДТП, играет ли она в театре после трагедии. Большова разворачивается на улице, пытаясь увернуться от журналистки, никак не реагируя на вопросы, и возвращается в здание театра, воспользовавшись служебным входом.

О ДТП стало известно 20 октября. Авария произошла поздно вечером 14 октября. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в селе Грачевка. Экспертиза обнаружила около 4 промилле алкоголя в крови погибшей женщины.

Местные жители высказали версию, что женщина могла быть уже мертва до наезда на нее. По их словам, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось».

Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед».

С 2017 года является заслуженной артисткой России.