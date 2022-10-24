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Украинские боевики обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Новой Каховке Херсонской области прогремело 10 взрывов. Об этом сообщает администрация города вечером в воскресенье, 23 октября.

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«Укротеррористы обстреливают мирное население Новой Каховки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее администрация города сообщила еще о 12 взрывах.

Также сообщается, что работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

21 октября украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне накануне вечером. В этот момент гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. По последним данным, в результате удара погибли четыре человека, еще 13 были ранены.

Два сотрудника телеканала «Таврия» погибли при ударе по гражданской переправе в Херсоне. Как рассказал директор телекомпании Владимир, который также оказался на переправе в момент обстрела, смертельные ранения получил шеф-редактор отдела программ телеканала Олег. Руководитель телеканала добавил, что украинские боевики целенаправленно били по журналистам.

До этого, 19 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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