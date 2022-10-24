Реклама
Прямой эфир
Мир
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
Наука
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Мир
Борис Джонсон отказался участвовать в выборах на пост премьера Великобритании
Мир
Глава Пентагона Остин в беседе с Шойгу подчеркнул важность развития двусторонних отношений
Мир
Минобороны Великобритании заявило о готовности помочь «урегулировать конфликт» вокруг Украины
Мир
В Кишиневе полиция задержала более 10 демонстрантов
Авто
В программу льготного автокредитования включат военных и пенсионеров
Мир
Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине
Спорт
Фигурист Алиев победил на первом этапе Гран-при России
Мир
Молдавская оппозиция приняла резолюцию о создании силовой структуры
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой снег 25 октября
Мир
The New Yorker узнал об отказе Пентагона поставлять Украине больше HIMARS

Минобороны сообщило подготовке Киевом смертельной провокации в Харьковской области

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении, сообщил в понедельник, 24 октября, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине

«В городе Волочанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий.
Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения», — сказано в сообщении.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022