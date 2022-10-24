Минобороны сообщило подготовке Киевом смертельной провокации в Харьковской области

Киевский режим готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении, сообщил в понедельник, 24 октября, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине

«В городе Волочанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий.

Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения», — сказано в сообщении.

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