Командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Данил Абрамов на одном из важнейших направлений в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса получил задачу по нанесению поражения колоннам националистов, которые двигались атаковать позиции российской батальонной тактической группы. Точный артудар уничтожил колонну противника. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в понедельник, 24 октября.

Группа российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Бондаренко, продвигаясь по лесополосе, обнаружила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских боевиков. Грамотно используя условия местности, сержант Бондаренко вместе с группой скрытно вышел к позициям боевиков и атаковал их.

В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение. Сержант лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь. Затем на место боя и продолжил командовать подразделением. В итоге противник, понеся значительные потери, отступил.

Ночью боевики танковой колонной предприняли очередную попытку прорыва обороны российских войск. Однако старший сержант Вадим Ибрагимов первым обнаружил колонну бронетехники, о чем доложил командиру батареи.

Получив приказ на уничтожение выдвигающегося противника, он открыл огонь по вражеским танкам. В ходе боя старший сержант Ибрагимов лично подбил два танка националистов.

Спустя несколько дней батарея подверглась атаке. В ходе боя расчет орудия старшего сержанта уничтожил опорный пункт украинских вооруженных формирований. Благодаря умелым и слаженным действиям старшего сержанта Ибрагимова и его подчиненных враг не смог прорвать оборону российских войск и понес значительный ущерб в живой силе и военной технике.

Рядовой Аршалуис Даллакян, действуя в составе подразделения, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Он обнаружил группу боевиков, возводящих оборонительный рубеж, и доложил об этом командиру отделения. Российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, рядовой Даллакян уничтожил пять националистов. Противник, терпя поражение, запросил помощь артиллерии.

В результате вражеского артиллерийского обстрела несколько российских военных получили ранения. Рядовой Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под огня боевиков, погрузил на боевую машину и эвакуировал в безопасное место, оказывая необходимую помощь, до прибытия медиков.

Ранее, 23 октября, рискуя жизнью, старший сержант Иван Аксенов вытащил раненого офицера из-под вражеского огня, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. А после этого Аксенов продолжил восстанавливать поврежденную технику связи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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