Реклама
Прямой эфир
Мир
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
Наука
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Мир
Борис Джонсон отказался участвовать в выборах на пост премьера Великобритании
Мир
Глава Пентагона Остин в беседе с Шойгу подчеркнул важность развития двусторонних отношений
Мир
Минобороны Великобритании заявило о готовности помочь «урегулировать конфликт» вокруг Украины
Мир
В Кишиневе полиция задержала более 10 демонстрантов
Авто
В программу льготного автокредитования включат военных и пенсионеров
Мир
Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине
Спорт
Фигурист Алиев победил на первом этапе Гран-при России
Мир
Молдавская оппозиция приняла резолюцию о создании силовой структуры
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой снег 25 октября
Мир
The New Yorker узнал об отказе Пентагона поставлять Украине больше HIMARS

Политолог назвал положение Бориса Джонсона политической смертью

Сергей Станкевич: Борис Джонсон политически умер для Великобритании
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходил со своего поста с позором и «политически умер» как премьер, уверен политолог Сергей Станкевич.

Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера
Трасс подала в отставку, Лондон выберет нового главу правительства до конца октября

«Это тот же самый Борис Джонсон, который с позором ушел с поста в июле, который прошел через тяжелейшую череду скандалов. Он уходил, имея самый низкий уровень общественной поддержки на тот момент. И никаких сомнений в том, что он политически умер как премьер, ни у кого вроде бы не оставалось», — сказал он.

Станкевич добавил, что с правовой точки зрения у Джонсона есть возможность вернуться на пост премьера. Однако его возвращения не хотят не только британцы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.

Политолог также оценил кандидатуру Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, подчеркнув, что именно он может сместить вектор внимания британских властей с международных отношений на внутренние проблемы.

«Если придет Сунак, который начнет заниматься британскими финансами, лечить больной бюджет и внезапно упавший уровень жизни, то вряд ли он будет болтаться между Лондоном и Киевом и переносить внимание вне страны», — резюмировал Станкевич в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» 23 октября.

Позднее в этот день телеканал Sky News сообщил об отказе Бориса Джонсона участвовать в выборах на пост премьера Великобритании. Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но для продолжения участия в предвыборной гонке ему необходимо было заручиться поддержкой 100 парламентариев.

Об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании стало известно в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера. В течение недели консерваторы должны выбрать нового лидера партии и кандидата на пост главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня, сменив Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей. Ее рейтинг упал до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022