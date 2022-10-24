Политолог назвал положение Бориса Джонсона политической смертью

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходил со своего поста с позором и «политически умер» как премьер, уверен политолог Сергей Станкевич.

«Это тот же самый Борис Джонсон, который с позором ушел с поста в июле, который прошел через тяжелейшую череду скандалов. Он уходил, имея самый низкий уровень общественной поддержки на тот момент. И никаких сомнений в том, что он политически умер как премьер, ни у кого вроде бы не оставалось», — сказал он.

Станкевич добавил, что с правовой точки зрения у Джонсона есть возможность вернуться на пост премьера. Однако его возвращения не хотят не только британцы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.

Политолог также оценил кандидатуру Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, подчеркнув, что именно он может сместить вектор внимания британских властей с международных отношений на внутренние проблемы.

«Если придет Сунак, который начнет заниматься британскими финансами, лечить больной бюджет и внезапно упавший уровень жизни, то вряд ли он будет болтаться между Лондоном и Киевом и переносить внимание вне страны», — резюмировал Станкевич в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» 23 октября.

Позднее в этот день телеканал Sky News сообщил об отказе Бориса Джонсона участвовать в выборах на пост премьера Великобритании. Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но для продолжения участия в предвыборной гонке ему необходимо было заручиться поддержкой 100 парламентариев.

Об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании стало известно в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера. В течение недели консерваторы должны выбрать нового лидера партии и кандидата на пост главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня, сменив Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей. Ее рейтинг упал до рекордно низких 15% из-за экономической политики.