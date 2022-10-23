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Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Немецкий ученый Бруттель: коронавирус на 99,9% был разработан в лаборатории
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ricardo Rubio
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Немецкий Валентин Бруттель вместе с коллегами нашел подтверждения искусственного создания коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом N-tv в воскресенье, 23 октября.

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«В сочетании с другими молекулярными признаками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственным, вероятно, измененной копией естественного вируса», — отметил Бруттель.

Исследователь пояснил, что еще летом прошлого года он заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2 и изучал их с другими исследователями.

Ученые обнаружили в геноме SARS-CoV-2 следы целенаправленных манипуляций, которые были в виде повторяющегося паттерна. Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственных и естественных вирусов.

По его словам, в естественных вирусах паттерны распределены совершенно случайным образом, а в случае генетически созданных вирусов они всегда появляются в определенном месте.

Он подчеркнул, что вероятность того, что естественная эволюция случайно породила эту закономерность, составляет максимум 1 из 100 или намного ниже.

17 октября стало известно, что вирусологи из США разработали новый вариант коронавируса, который приводит к 80% смертности среди мышей. Группа исследователей из Флориды и Бостона использовала шиповидный белок «Омикрона» и связала его со штаммом, который появился в китайском Ухане в начале пандемии.

Ранее, 11 октября, ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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