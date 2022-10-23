Шойгу довел до Минобороны Франции и Турции озабоченность из-за возможной провокации Киева

Министр обороны России Сергей Шойгу довел до сведения своих коллег из Франции и Турции опасения возможными провокациями киевского режима с применением «грязной бомбы». Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

Глава российского Минобороны обсудил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню ситуацию на Украине, в частности тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, передает «Газета.ru».

«Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сказано в сообщении Минобороны.

Позднее в этот день состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу с главой минобороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого Шойгу также указал на возможные провокации со стороны Киева и на опасения Москвы по этому поводу.

О том, что украинские власти готовят провокацию на территории своей страны, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, ранее в воскресенье сообщило агентство «РИА Новости».

По данным источников, Украина под руководством Запада приступила к практической реализации данного плана, сейчас он находится на стадии завершения.

Двумя днями ранее Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине. Остин в ходе разговора заявил о важности поддержания коммуникации в условиях российской спецоперации по защите Донбасса.

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх 21 октября сообщила, что разговор министров состоялся по инициативе Пентагона. При этом она отказалась обсуждать детали переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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