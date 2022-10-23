В Донбассе получил ранение военный корреспондент Семен Пегов

Военного корреспондента Семена Пегова, основавшего Telegram-канал WarGonzo, ранили под Донецком. Об этом 23 октября говорится в сообщении Telegram-канала, автором и корреспондентом которого является Пегов.

У села Водяное Пегов получил ранение в ногу от мины «Лепесток». На месте происшествия члены батальона «Сомали» оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был эвакуирован.

«Операция прошла успешно. Нога цела. Семен бодр и весел. 6–8 недель ему придется проходить на костылях», — сообщает WarGonzo.

Ранее врачи рассказали, что у журналиста минно-взрывная травма, повреждена стопа, его состояние было средней степени тяжести, добавила «Газета.Ru».

«Всё нормально, бодро, молодежно, позитивно», — сообщил Пегов после операции.

Ранее, 20 октября, при обстреле украинскими боевиками переправы в Херсоне погиб журналист местного телеканала. Как рассказал директор телекомпании Владимир, который также оказался на переправе в момент обстрела, смертельные ранения получил шеф-редактор отдела программ телеканала Олег.

Руководитель телеканала добавил, что украинские боевики целенаправленно били по журналистам.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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