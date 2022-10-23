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В Кишиневе полиция задержала более 10 демонстрантов

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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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Полиция Кишинева задержала более 10 демонстрантов на митинге партии «Шор». Об этом 23 октября рассказал представитель партии Дину Цуркану в беседе с «РИА Новости».

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«Сегодня вечером мы мирным путем согласовали наши действия у генеральной прокуратуры. А те ребята, которые арестованы, наши адвокаты подадут ходатайства, арестовано около 10 человек», — рассказал он.

Цуркану отметил, что митинг прошел успешно, так как все протестующие вели себя цивилизованно, чего нельзя сказать о действиях правоохранительных органов.

«Нас сегодня изгнали, не дали права протестовать, хотя у мэрии Кишинева было заявление о проведении нашей акции. Мы не понимаем, на чьей стороне сейчас мэрия Кишинева — на стороне власти или на стороне народа. Наш протест был заторможен, они нас провоцировали на агрессивные действия, украли у народа право протестовать, и мы два часа просто разбирали юридические моменты», — пояснил представитель партии.

Ранее 23 октября появилась информация о том, что в ходе митинга оппозиционной партии «Шор» начались столкновения с правоохранительными органами.

До этого, 16 октября, в центре столицы Молдавии состоялся четвертый за последние недели массовый митинг с призывом к отставке правительства страны. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии Натальи Гаврилицы.

Бессрочная акция против правительства Молдавии началась в Кишиневе 18 сентября. Протестующие недовольны ростом цен на газ, продукты, высокой инфляцией, а также падением уровня жизни.

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