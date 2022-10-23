Макрон назвал способ мирного урегулирования на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине лишь на условиях Киева. Об этом он заявил 23 октября в ходе визита в Рим.

«Мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — отметил Макрон, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру», которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter.

Французский лидер указал, что важно продолжать диалог с Россией и Украиной. По его мнению, должен наступить момент, когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.

21 октября сообщалось, что МИД Франции выступает за сохранение каналов коммуникации с Россией. Французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что нужно сохранять диалог с людьми, принимающими решения в российской политике.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российской спецоперации на Украине.

Ранее, 18 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё указал, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией для того, чтобы не допустить эскалации ситуации.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 15 октября, что Запад запретил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. Он добавил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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