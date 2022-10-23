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В программу льготного автокредитования включат военных и пенсионеров

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В 2022 году в программу льготного автокредитования будут включены пенсионеры, военные и работники правоохранительных органов. Об этом 23 октября журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены. Дело в том, что у нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома, поэтому <…> категории в рамках льготного автокредитования будут расширены. Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения. То есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — сказал Мантуров, добавив, что включение новых категорий граждан в программу может произойти уже в течение текущего года.

Ранее, 17 октября, компания «АвтоВАЗ» предложила включить в программу льготного автокредитования военных и пенсионеров. Таким образом компания планирует поддержать спрос на российском авторынке, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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