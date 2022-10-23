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Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине

Политик Дюпон-Эньян: Франция поставила себя под сильнейший удар, поставляя Украине оружие
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Франция поставила под удар национальную армию, поставляя Украине оружие и военную технику своего производства. Об этом заявил лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция», экс-кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.

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«Наша армия страдает, но мы всё равно накачиваем Украину оружием и деньгами!» — написал он в своем Twitter 21 октября.

Политик считает, что Париж финансирует вооруженные силы Украины (ВСУ), в то время как Франция испытывает серьезную нехватку средств для обороны собственных рубежей. Он привел в пример единственный действующий авианосец военно-морских сил Франции «Шарль де Голль», который не был защищен специальными противоракетными вспышками во время участия в операциях в начале 2022 года.

14 октября стало известно, что Париж отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км.

12 октября президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сотрудничестве с Данией по вопросу передачи дополнительных артиллерийских установок CAESAR Украине. Париж обсуждает тему поставок с Копенгагеном, поскольку изначально эти орудия предназначались для Дании, объяснил он.

Париж уже поставил Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR и намерен поставить еще шесть.

10 октября читатели Le Figaro возмутились из-за планов французского лидера направить в Киев очередную партию гаубиц CAESAR. Интернет-пользователи раскритиковали власти страны за пренебрежение интересами собственных граждан.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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