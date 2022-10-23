Археологи обнаружили сооружение железного века на Кармир-Блуре

Армянские археологи раскопали монументальное сооружение железного века на Кармир-Блуре в Ереване. Эксперты считают находку крайне важной для всего Ближнего Востока, передает телеканал «Известия». Под слоями земли может быть скрыт рынок, караван-сарай или королевская конница. Кармир-Блур был центром региона, где проходила торговля с соседними странами.

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