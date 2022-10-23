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Опубликованы кадры уничтожения укрепрайона ВСУ силами батальона «Восток»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры уничтожения укрепрайона украинских боевиков силами батальона «Восток» на угледарском направлении.

«Вот наш транспорт набирает скорость, мы выехали в открытое поле, движемся на позицию, сбавлять скорость нельзя, потому что всёе просматривается», — рассказывает журналист.

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По словам российских военных, солдаты ВСУ находятся близко к их дислокации и занимают позицию на возвышенности, что позволяет всё отлично просматривать.

«Иногда пытаются пролезть малой группой. Сразу начинаем их разбирать. Они только раненых своих забирают и уходят отсюда. Попытки были у них. Я думаю, что здравый смысл у них присутствует. Ничего он им не дает», — рассказал боец с позывным Сява.

Он также отметил, что контрнаступление ВСУ на данных позициях обречено из-за особенностей местности.

«Здесь открытая местность. Если они полезут, то просто заберут своих двухсотых, трехсотых и отойдут», — резюмировал Сява.

В свою очередь, боец с позывным Кот, принимавший ранее участие в штурме Мариуполя, рассказал о том, что ВСУ регулярно обстреливают их позиции, так как украинские военные имеют данные об их расположении.

«Они приезжают на своих пикапах, у них определенные уже позиции есть подготовленные. Все данные у них уже есть, просто наводится всё. И ведется обстрел по нашей позиции», — рассказывает солдат.

Сява показал расположение укрепрайона ВСУ, добавив, что в последнее время активность там снижена.

«Противника заметили. Сейчас выставляют орудие, сверяют координаты. И будут работать по укрытию. Предположительно, там находится наблюдательный пункт ВСУ», — рассказывает Сафиулин.

Ранее 23 октября официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что все атаки украинских военных в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях были отражены. В ведомстве добавили, что ВС РФ также смогли отразить попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении и на николаево-криворожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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