Опубликованы кадры уничтожения укрепрайона ВСУ силами батальона «Восток»
Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры уничтожения укрепрайона украинских боевиков силами батальона «Восток» на угледарском направлении.
«Вот наш транспорт набирает скорость, мы выехали в открытое поле, движемся на позицию, сбавлять скорость нельзя, потому что всёе просматривается», — рассказывает журналист.
По словам российских военных, солдаты ВСУ находятся близко к их дислокации и занимают позицию на возвышенности, что позволяет всё отлично просматривать.
«Иногда пытаются пролезть малой группой. Сразу начинаем их разбирать. Они только раненых своих забирают и уходят отсюда. Попытки были у них. Я думаю, что здравый смысл у них присутствует. Ничего он им не дает», — рассказал боец с позывным Сява.
Он также отметил, что контрнаступление ВСУ на данных позициях обречено из-за особенностей местности.
«Здесь открытая местность. Если они полезут, то просто заберут своих двухсотых, трехсотых и отойдут», — резюмировал Сява.
В свою очередь, боец с позывным Кот, принимавший ранее участие в штурме Мариуполя, рассказал о том, что ВСУ регулярно обстреливают их позиции, так как украинские военные имеют данные об их расположении.
«Они приезжают на своих пикапах, у них определенные уже позиции есть подготовленные. Все данные у них уже есть, просто наводится всё. И ведется обстрел по нашей позиции», — рассказывает солдат.
Сява показал расположение укрепрайона ВСУ, добавив, что в последнее время активность там снижена.
«Противника заметили. Сейчас выставляют орудие, сверяют координаты. И будут работать по укрытию. Предположительно, там находится наблюдательный пункт ВСУ», — рассказывает Сафиулин.
Ранее 23 октября официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что все атаки украинских военных в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях были отражены. В ведомстве добавили, что ВС РФ также смогли отразить попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении и на николаево-криворожском направлении.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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