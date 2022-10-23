Ветеран ВОВ рассказал, как освобождал Мелитополь и Херсон от нацистов

Ветеран ВОВ рассказал, как освобождал Мелитополь и Херсон от нацистов

2022-10-23 19:38:55

2022-10-23 19:38:55

2022-10-23 19:38:55

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