Раненного под Донецком журналиста Пегова эвакуируют

Военного журналиста Семена Пегова, получившего ранение под Донецком, эвакуируют. Об этом 23 октября сообщает Telegram-канал WarGonzo, автором и корреспондентом которого является Пегов.

Как сообщили «Известиям» ранее в этот день, журналист был доставлен в Республиканский травматологический центр с рваной раной стопы, ему провели операцию.

Позднее в Telegram-канале Пегова появилось видео, как ему с перевязанной ногой помогают перебраться из одной машины в другую для дальнейшей эвакуации.

Сам же журналист рассказал, что получил ранение, наступив на мину «Лепесток».

«Всё нормально, бодро, молодежно, позитивно», — добавил Пегов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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