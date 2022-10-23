The New Yorker узнал об отказе Пентагона поставлять Украине больше HIMARS

США не намерены поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей. Об этом пишет американский журнал The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — приводит издание заявление собеседника.

В статье уточняется, что каждая пусковая установка стоит примерно $7 млн. По словам специалистов, производитель ракет Lockheed Martin изготавливает всего 9 тыс. единиц в год, в то время как Украина тратит более 5 тыс. ракет в месяц.

Как уточнил источник издания в Пентагоне, аналогичная проблема существует и с системами противовоздушной обороны (ПВО), которые запрашивает Украина. По его словам, это проблема скорее техническая, чем политическая. У американских властей не так много запасных ПВО, чтобы передать их Киеву.

21 октября министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил о намерении США продолжать оказание военной помощи Украине.

Ранее, 14 октября, Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками оружия и систем ПВО.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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