Житель поселка Нижнее в ЛНР погиб после подрыва на мине

Житель поселка Нижнее в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб в результате подрыва мины, сообщает 23 октября мэр города Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Вновь «подарок», оставленный украинскими карателями, унес жизнь нашего земляка. Сегодня, передвигаясь пешим ходом между двумя поселками, на мине подорвался житель пгт Нижнее, мужчина 1993 года рождения. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — написал он.

Накануне, 22 октября, Колягин рассказал о том, что житель города Первомайска в ЛНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Градоначальник поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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