Российские боксеры отказались от участия в молодежном чемпионате

Российские боксеры не будут выступать на молодежном чемпионате. Спортсмены из России и Белоруссии заявили об отказе от участия, сообщает телеканал «Известия». Как отмечает Международная федерация бокса, у обеих стран недостаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к соревнованиям. Молодежный чемпионат по боксу в Лу-Насии пройдет с 14 по 26 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.