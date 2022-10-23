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Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции
Сюжет:

Шойгу довел до минобороны Франции и Турции озабоченность из-за возможной провокации Киева

Шойгу довел до минобороны Франции и Турции озабоченность из-за возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы»
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу 23 октября довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

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В воскресенье у Шойгу состоялись телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании вокруг ситуации с Украиной.

В разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню Шойгу сообщил министру об опасениях Москвы по поводу возможных провокаций Украины. Он подчеркнул, что ситуация на Украине имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Сообщалось, что Шойгу «довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже российский министр обороны поговорил по телефону с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Шойгу также заявил ему о беспокойстве Москвы из-за провокаций, которых можно ожидать от украинской стороны.

Также состоялся разговор Шойгу с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом по смежной тематике.

Как сообщили в британском оборонном ведомстве, Уоллес в беседе с Шойгу заявил, что Киев не собирается предпринимать действия по эскалации конфликта.

«По просьбе российского Министерства обороны министр обороны Великобритании провел разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу сегодня днем. Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны Уоллес отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении минобороны Британии.

В этот же день появилась информация о том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или с так называемой грязной бомбой. Целью провокации названо желание обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения.

Сам Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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