В ГД назвали Невзорова провокатором после его призыва к Киеву о пленных из РФ
Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Известиями» прокомментировала высказывания журналиста Александра Невзорова (внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) о том, что российских военнопленных следует размещать на объектах украинской энергосистемы и вести оттуда прямые трансляции.
«Предатель. Он всегда был таким — провокатор, его передачи были провокационные. А в последнее время он совсем с ума сошел. Против него не зря дело возбуждено в Российской Федерации. Не надо обращать внимание на него. Он для России никто! Злобный и неадекватный», — сказала она.
Сенатор Совфеда Андрей Климов, в свою очередь, заявил, что после таких публикаций российские правоохранители должны возбудить против журналиста уголовное дело и объявить его в международный розыск.
Басманный суд в Москве 6 мая удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Невзорова. Журналист был объявлен в розыск. Ранее, 22 марта, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.
По информации следователей, Невзоров 9 марта опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».
3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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