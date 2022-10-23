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Журналиста Семена Пегова ранили под Донецком

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Фото: соцсети
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Военного журналиста Семена Пегова ранили под Донецком. Об этом 23 октября говорится в сообщении в Telegram-канале WarGonzo, автором и корреспондентом которого является Пегов.

Как сообщили «Известиям» в минздраве Донецкой Народной Республики, журналист был доставлен в Республиканский травматологический центр с рваной раной стопы.

Подробностей происшествия не приводится.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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