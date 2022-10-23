Вучич назвал размещение десантной дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение о том, что размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й Воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает портал Blic.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», — сказал политик.

Вучич отметил, что стороны конфликта придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать.

«Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию и разместили в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, ему ясно, как ситуация будет развиваться дальше и как отразится на Сербии.

Накануне командиры 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. В настоящее время сообщается, что дивизия дислоцирована в Румынии для участия в учениях.

Американская дивизия появилась в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о риске «глобальной катастрофы» в случае прямого столкновения НАТО и РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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