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В Москве ожидаются моросящие осадки и низкая видимость до утра 24 октября

В Москве ожидаются моросящие осадки и низкая видимость до утра понедельника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Моросящие дожди и низкая видимость могут продлиться до утра понедельника, сообщает в воскресенье, 23 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки», — рассказала она.

На 23 октября специалисты Гидрометцентра прогнозировали облачную погоду с небольшим дождем.

До этого, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд указал на то, что начиная со следующей недели Московскую область будет ожидать резкое похолодание.

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