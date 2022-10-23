Умерла оперная певица Галина Писаренко

Оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко во «ВКонтакте» 23 октября.

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТа, и уникальный педагог. <…> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.

Прощание с артисткой назначено на 26 октября. Траурная церемония состоится в фойе большого зала Московской консерватории.

Писаренко присоединилась к труппе Музыкального театра в 1961 году после окончания Московской консерватории, в которой позднее получила статус профессора и педагога.

Артистка исполняла партии в операх Чайковского, Прокофьева и Римского-Корсакова, Доницетти и Массне, Моцарта и Оффенбаха, Гершвина, Бриттена, Зуппе и других отечественных и зарубежных композиторов. Певческий голос — лирико-колоратурное сопрано.

Всего певица записала более 20 музыкальных пластинок и компакт-дисков.